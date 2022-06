‘We hebben een grote tafel omdat ik het belangrijk vind dat er veel mensen kunnen mee-eten’

Rik (31), missionair pionier en Joline Zwalua (32), Verpleegkundig Specialist GGZ, wonen sinds 2016 in een nieuwbouwwoning (117 m2) in Moerwijk, een gemêleerde wijk in Den Haag. Ze wonen er samen met dochter Eva (1,5). Ze kochten het voor 215.000 euro en de huidige waarde is ongeveer 400.000 euro.

Rik: ‘Ik fietste hier een keer langs en zag toen dat er een nieuwbouwwijk ‘Kloosterburen’ zou komen. Thuis vertelde ik het tegen Joline en we besloten ons spontaan in te schrijven. We kozen voor een woning tegenover het klooster. Het leek ons wel mooi om iets van het klooster te zien.’

Joline: ‘We woonden hiervoor in Laak boven de Gamma, achter station Hollands Spoor. Er was altijd wel wat te zien. Ik vond het daar heel leuk wonen. Daar is deze buurt een beetje saai bij.

Ik wilde wel weer graag in een wijk wonen met veel verschillende inwoners. Daarom hebben we bewust voor deze wijk gekozen. Roeping is een groot woord maar het is wel mooi dat je op deze manier iets bij kunt dragen aan de maatschappij om je heen.’

Rik: ‘We kennen de me..

