De jongere van tegenwoordig, wie is dat? ‘Ik droom van een eigen boerderij’

De jongere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag laat Lieke Malda (13) haar telefoon zien. Ze is trots op haar hardwerkende ouders, gaat naar school omdat het moet en trekt zich niets aan van mensen die vinden dat voetbal een jongenssport is.

Lieke Malda komt uit een groot gezin. ‘Ik heb een oudere zus en broer en twee jongere broertjes. Tot vier jaar geleden woonden we in een rijtjeshuis in Dronten, maar dat huis werd te klein voor ons allemaal. Vandaar dat we naar deze boerderij in Hattem zijn verhuisd. Dat bevalt goed: ik heb hier een eigen kamer en we hebben een hoop dieren en veel land om het huis.

zeven puppies

Als ik mijn telefoon oppak, zie ik eerst een foto van mij en Yara, onze hond. Ze heeft een paar dagen geleden zeven puppies gekregen, heel schattig. Ik ga vaak even bij ze kijken in de schuur. We geven ze geen namen, daarvoor lijken de puppies te veel op elkaar.

Ik ben dol op dieren. Verderop in onze tuin, achter de heg, lopen zes schapen rond. Aan de andere k..

