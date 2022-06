‘Een oase van groen en toch dicht bij de voorzieningen van Soest’

Op huizenverkoopsites speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: een vrijstaand huis met veel grond en een multifunctionele (atelier)ruimte in het groene Soest.

Wie woont hier?

Een kunstenares met haar man (hun kinderen zijn de deur uit). Ze willen graag naar het buitenland verhuizen. ‘Ze hebben het gekocht vanwege de plek: het is er lekker rustig en toch niet geïsoleerd’, vertelt Caroline Jagtenberg van Buijs Regiomakelaars. ‘Van twee garages hebben ze een atelier gemaakt met daklichten en een aparte entree, zodat de cursisten – de kunstenares geeft ook les – niet dwars door hun huis of de tuin hoefden te lopen. Het atelier hebben ze in 2021 voorzien van een eigen toilet met een douche. Deze ruimte kan dus ook prima gebruikt worden om bijvoorbeeld een praktijk aan huis te vestigen of als woonruimte voor bijvoorbeeld een ouder of studerend kind. Multifunctioneel dus!’

Wat maakt het huis bijzonder?

