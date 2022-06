Kickbokser Eward Althoff kwam tijdens zijn burn-out tot bekering: ‘Dankzij Jezus help ik in het huishouden’

Hij evangeliseert op straat, in de sportschool en op de markt in Zutphen. Sinds kickbokser Edward Althoff (36) acht jaar geleden tot geloof kwam, vertelt hij iedereen die dat horen wil over Jezus. Maar een leven met God gaat niet vanzelf. ‘Het is voor mij ook huilen en smeken.’

geloof

‘Iets meer dan acht jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Ik ben opgegroeid in een warm gezin met heel lieve ouders, maar het was wel werelds. Toen ik 15 was, kreeg ik bijvoorbeeld condooms; dat was heel normaal. Toen ik 28 was, werkte ik in de zorg op een gesloten afdeling maar ik kreeg een burn-out. Ik werd – bam – helemaal stilgelegd, ik wist het niet meer. Een meisje dat ik kende van de straat vroeg me toen een keer: Geloof jij in Jezus? Jazeker, ik vind hem een toffe man, zei ik.

Maar ik geloofde in van alles en nog wat. Alles wat goed is, is goed. Toen zei dat meisje: ‘Wil je zondag mee naar de kerk?’ Ik kende de kerk van mijn opa en oma. Die zijn rooms-katholiek en ik ging weleens mee. Ik wist dat het fijn kon zijn. ‘..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .