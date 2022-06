Het huishoudboekje van Beatrijs Wind: ‘Geld sparen lukt me niet’

‘Ik ben beeldend kunstenaar, maar verdien mijn geld op verschillende manieren. Ik heb een freelanceklus als communitymanager bij Power by Peers, een organisatie die mensen uit de bijstand helpt om opnieuw te beginnen. Ik werk daar gemiddeld 20 uur per maand en verdien er 1.400 euro mee. Dat is bruto, de helft gaat nog naar de belasting. Met deze vaste klus weet ik zeker dat er geld binnenkomt.

Daarnaast huren twee studenten een kamer in mijn huis. Samen betalen ze 680 euro huur per maand. En ik verdien geld met mijn Poskuns-project: elke maand ontwerp ik een beeld op A5 papier, dat ik per post opstuur naar mijn Poskuns-abonnees. Het zijn foto’s, linosneden of gumdrukjes, met een korte tekst erbij. Ik heb nu 26 abonnees. Zij betalen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .