Ouderen en arbeidsbeperkten vinden nog moeilijk werk

Mensen met een arbeidsbeperking of ouder dan 55 jaar komen nog steeds moeilijk aan werk, blijkt uit cijfers van vakbond CNV. ‘Werkgevers denken dat deze mensen ‘duur’ of ‘moeilijk’ zijn’

Het onderzoek van de CNV leverde 2200 responsen op. Bijna de helft van de respondenten gaf aan dat hun werkgever alleen mensen aanneemt die onder de 55 jaar zijn en geen arbeidsbeperking hebben.

Ook bij uitkeringsinstantie UWV is bekend dat verhoudingsgewijs veel ouderen en arbeidsbeperkten niet meedoen in het proces. ‘Toch zien we dat het aantal werklozen boven de 50 jaar hard aan het dalen is,’ nuanceert woordvoerder Max Schouten. ‘Al daalt de werkloosheid in de leeftijd van 25 tot 45 jaar sneller.’

Werkgeversorganisatie AWVN publiceerde al i..

