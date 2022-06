Merel over haar werk voor Justice Mission: ‘Ik kan heel concreet iets tegen onrecht doen’

Het is nog maar kortgeleden dat Merel van der Ven (24) solliciteerde bij International Justice Mission, maar haar missie is zo helder als wat: kerken en christenen mobiliseren in de strijd tegen moderne slavernij. ‘De verhalen die ik hoor, raken mij op een niveau dat ik niet kan beschrijven.’

U bent church mobilizer. Wat betekent dat?

‘Ik geloof in de kracht van de kerk. Ook als het gaat om het brengen van recht en gerechtigheid. Als ik de Bijbel lees, lees ik over een God van rechtvaardigheid die van ons mensen vraagt recht te doen in de wereld waarin we leven. Het is een opdracht, en tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid niet op mijn en onze schouders. Ik mag – samen met iedereen die bij God hoort – meewerken aan dat wat Hij voor ogen heeft. Hij heeft de leiding. Op het moment ben ik bezig met de organisatie van Freedom Sunday, die we lanceren op de derde zondag in september. Dan vertellen we samen met zo veel mogelijk kerken wat slavernij is, om er met elkaar een einde aan te maken.’

U bent ook bij evenementen, zoals Opwekking afgelopen weekend.

‘Hoewel ik zelf nog maar twee maanden bij IJM werk, weet ik vanuit mijn eerdere werk bij een marketingbureau voor christelijke organisaties hoe leuk het is om op evenementen te staan. Omdat je er de mensen met wie je samenwerkt, de donateurs, daadwerkelijk ontmoet en hun enthousiasme ziet voor het werk dat we doen. Dat is heel bemoedigend. Het voelt op zulke dagen nog meer alsof je het samen doet. Zeker na twee jaar corona is dat bijzonder.’

Wat betekent ‘recht doen’ voor u in deze baan?

‘De verhalen die ik bij IJM hoor, raken mij op een niveau dat ik bijna niet kan beschrijven. Dat begon bij een filmpje dat ik zag van ‘Super Maarko’, een jongetje op de Filipijnen dat online seksueel werd uitgebuit en daar ook zijn jongere zusje in moest betrekken. Vreselijk! In het filmpje vertelt hij wat hij het liefste wil: superman worden, zodat hij zijn zusje kan beschermen tegen slechteriken. Onrecht voelt voor mij – en is vaak ook letterlijk – ver weg, maar dit verhaal kwam heel dichtbij. Waarom? Omdat het supermanverhaal ook in onze context herkenbaar is. Maar ook omdat dit soort ellende gebeurt doordat wij hier in het Westen de vraag creëren. Het zou zomaar kunnen zijn dat iemand in mijn straat op zijn computer opdracht geeft voor deze uitbuiting. In deze baan kan ik daar heel concreet iets tegen doen.’

Het gaat om heftige verhalen. Hoe houdt u uw hoofd koel?

‘Ik ben natuurlijk nog maar net begonnen, hè, maar ik merk al wel dat ik ervoor kan kiezen om mezelf wel of niet te laten raken. Als ik in gesprek ben met mensen met wie ik het verhaal van moderne slavernij mag delen, vind ik het belangrijk dat ik het goed vertel. Dan helpt het niet als ik zelf in tranen uitbarst. Soms komt die emotie alsnog vanzelf, omdat de verhalen bijvoorbeeld nieuw zijn of mij ergens triggeren. Maar liever denk ik aan de hoop die in de verhalen zit. Super Maarko en heel veel andere mensen zijn uit hun situatie bevrijd, of er wordt hard gewerkt aan hun bevrijding. Die wetenschap houdt mij in dit werk op de been.’

Wat is minder leuk aan deze baan?

‘Dat is een heel praktisch punt. In plaats van twintig minuten lopen ben ik nu meer dan een uur onderweg. Mijn dag ziet er daardoor ineens heel anders uit. Dat is wel even wennen.’

Wat vindt u juist mooi?

‘De gedrevenheid in het team. Ook bijzonder zijn de vaste momenten van gebed elke werkdag. Dan bidden we voor elkaar en voor het werk op het veld. De eerste keren was dat nog wel wat spannend, maar ik merk vooral hoe verbindend bidden met collega’s is. Het brengt alles wat er op afstand gebeurt, veel dichterbij en je hoort op die momenten ook het resultaat van bijvoorbeeld bevrijdingsacties. Dat geeft een enorme drive.’