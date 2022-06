Hobbykok Helen deelt haar eenvoudige recepten

Helen Verhelst (26) at als kind met haar vader eenvoudige Vlaamse gerechten thuis, maar ze kwam ook in sterrenrestaurants. Tijdens haar studententijd begon ze met het delen van gemakkelijke recepten op Instagram. In haar eerste kookboek – Helen kookt elke dag – deelt ze ongeveer zestig eenvoudige recepten.

Helen komt uit Antwerpen en is advocaat. In het weekend kookt ze graag en dan gebruikt ze een kookboek. Liefde voor eten is haar met de paplepel ingegoten door haar oma die heerlijk kan koken en haar vader die haar mee uit eten nam. Toen ze op kamers ging – of op kot zodat dat in het Vlaams heet – merkte ze dat alleen maar eten afhalen geen goed idee was. Dus begon ze zelf te koken. Ze deelde foto’s op Instagram en ging schrijven voor diverse media. En nu is daar een kookboek. Ze pretendeert geen chef-kok te zijn, maar een hobbykok die graag deelt wat ze maakt.

Het kookboek Helen kookt elke dag is met zorg vormgegeven. Er staan mooie foto’s in, vaak staat Helen er zelf ook op. De pagina’s zijn overzichtelijk opgezet en hebben – v..

