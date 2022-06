Kirsten van Santen: ‘Al zwemmend kun je door de tijd reizen’

Met Water pakken schreef Kirsten van Santen een meeslepend boek vol zwemavonturen, dat iets losmaakt bij veel lezers. Het is dan ook geen half werk: de auteur gaat zelf in heel Nederland uit zwemmen, in zwembaden, rivieren en de Noordzee. Over zwemmen als iets ‘magisch’ en bevrijdends, voor alle generaties.

Kirsten van Santen over zwemmen in buitenwater: 'Nee, het is niet zonder risico’s. In het water krijg je mij niet snel klein, maar het kan wel.'

Sommige boeken zijn er ineens, met een onderwerp dat ook al vanzelf spreekt en veel herkenning oproept. Maar iemand moet wél eerst op het idee komen en het echt gaan doen. Zwemmen, nationale sport in waterrijk Nederland, is zo’n onderwerp.

En Van Santen pakte het op. ‘Ik wilde dit al heel lang en voelde dat het nú moest gebeuren. Het was niet eerder opgepakt en er zit zoveel in. Als ervaren zwemster was ik misschien wel de aangewezen persoon. Dit is mijn onderwerp, dat voelde ik. Dat besef was opwindend tijdens het werken aan dit boek. Het was zó leuk om te doen.’

Het resultaat is een formidabele ontdekkingsreis in eigen land. Het plezier spat ervan af: van het schrijven en het zwemmen. Ze bezoekt markante binnenbaden, springt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .