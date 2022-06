Gratis af te halen in IJsselstein: appels van unieke rassen

Wie in de herfst in IJsselstein appeltaart gaat bakken, loopt de deur uit, plukt appels van de boom en gaat bakken. Of maakt er appelsap van. Dit Utrechtse stadje heeft 2200 fruitbomen ‘langs de weg staan’ van 800 verschillende rassen. Nergens in Europa vind je dat in het openbare groen.

Er is geen gemeente in Nederland waar zo veel fruitbomen van verschillende rassen in de openbare ruimte staan als in IJsselstein. Belangrijk voor de wetenschap, maar ook leuk voor de burgers. De meeste van de 2200 fruitbomen dragen appels. Sommige peren. En verder staan er dertig verschillende rassen van de hazelaar. Van 270 fruitboomrassen die je er vindt, is het exemplaar in IJsselstein de laatste in de hele wereld.

Met enige achting rijd ik IJsselstein dus binnen. Het is niet zo dat je meteen overal fruitbomen ziet. Maar dat zegt vooral iets over de grote hoeveelheid overig groen, waartussen de fruitbomen soms verstopt zijn. Overigens weten ook veel inwoners hier niet dat hun gemeente deze schatten herbergt, zo merk ik. ‘Is dat zo?’, h..

