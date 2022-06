21 - Vrouwen in het ambt: ‘Gooien we niet honderden jaren kerkgeschiedenis overboord?’ (S02)

Deze Week podcast

#12 - Godvergeten verhalen uit godvergeten crises (S02)

Jurjen ten Brinke schuift vandaag aan bij Joram en Cocky. De presentator van onder meer Nederland zingt op zondag is naast zijn werk bij de Evangelische Omroep, voorganger in een multiculturele kerk in Amsterdam Noord. En die combinatie van enerzijds presenteren en ‘met je poten in de modder’ anderzijds bevalt hem uitstekend. ‘De ene dag zit ik bij een Iraanse avond in onze kerk, de andere dag help ik iemand die zichzelf vervuilt en van mij afhankelijk is.’ In deze aflevering wil Jurjen de luisteraars op het hart drukken die ‘andere crises in de wereld niet te vergeten’. Bijvoorbeeld in Jemen, de Hoorn van Afrika, Afghanistan en Syrië. ‘Een tikkeltje racistisch zijn we wel’, meent Ten Brinke nu we de Oekraïnse vluchtelingen met open armen ontvangen. ‘Sommige van mijn gemeenteleden uit net zulke onfortuinelijke gebieden werden minder hartelijk opgevangen.’ Lintjesregen daalt neer in huize Drost Cocky is zo trots als een pauw met duizend veren want het heeft de koning behaagd haar echtgenoot Nico met een lintje te vereren. Dit omdat hij twaalf jaar lang raadslid voor de ChristenUnie is geweest. Cocky vertelt openhartig dat ze zich destijds erg dienstbaar ten opzichte van haar man heeft opgesteld, maar dat ze in de huidige tijd eerder voor zichzelf zou kiezen. ‘De eerste jaren was ik aanvankelijk de ‘vrouw van’, zette ik mijzelf op de tweede rang, want Nico’s carrière was Gods plan.’ Tegenwoordig komt de relatiecoach meer voor zichzelf op, maar ‘soms moeten we het gevecht weer op scherp zetten.’ Hillsong Church Schandaal op schandaal teistert de Amerikaanse Hillsong Churches. Deze week verschijnt er in de VS een documentaire over de charismatische kerkbeweging (vanaf 18 april in Nederland te bekijken) en de kans is groot dat de huidige perikelen nog maar het topje van de ijsberg zijn.