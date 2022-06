De grote omvang van zwerfafval: ‘Heeft het zin om dagelijks wat items te rapen?

De meeste mensen zijn best bereid duurzame keuzes te maken, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Wat is nou de beste optie voor mens en milieu? Vandaag: wat is de invloed van zwerfafval op het milieu?

In Nederland belandt elk jaar tussen de 35 en 140 miljoen kilo zwerfafval op straat of in het groen. En dat heeft nadelige gevolgen voor mens en dier. De omvang is zo overweldigend dat je je kunt afvragen: heeft het zin om elke dag een paar items afval van de grond op te rapen? Het antwoord is: ‘ja’, zegt Mariska Joustra van de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Waarom? ‘Dieren krijgen ons afval binnen, dat is slecht voor ze. Maar mensen ook: wanneer afval afbreekt, komen er heel kleine deeltjes vrij, microplastics, die in het milieu terechtkomen en op die manier weer in onze voeding.’

Maar er is nog een reden. Want wanneer een plek schoon is, zijn mensen veel minder snel geneigd om daar afval weg te gooien. ‘Hoe sch..

