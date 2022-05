Waarom stadskinderen later zindelijk zijn dan dorpskinderen. En: hoe je in een week stopt met die luiers

Kinderen zijn steeds later zindelijk. Dat is slecht nieuws voor het milieu, de portemonnee, kleuterleerkrachten en soms ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe krijg je die luiers de deur uit?

‘Van de zes nieuwe kinderen in mijn klas, zijn er vijf nog niet voldoende zindelijk’, hoorde Alice Noordzij pas een groep 1-leerkracht vertellen. Als intern begeleider werkt ze op twee basisscholen. ‘Onafhankelijk van elkaar melden kleuterjuffen me dat ze voortdurend aan het verschonen zijn. Ik heb het gevoel dat het probleem de laatste jaren is gegroeid.’ Omdat er een tekort aan schone broeken ontstond, schaften de scholen zelfs extra kledingsetjes aan.

De ervaringen van Noordzij weerspiegelen de bevindingen van wetenschappers. Cijfers lopen uiteen, maar het lijkt erop dat kinderen gemiddeld een jaar later zindelijk zijn dan in de vorige eeuw. Een opvoedingsboek uit 1953 leert dat 1,5 jaar een normale leeftijd is om overdag zonder ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .