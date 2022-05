Waarom het zo moeilijk is om te stoppen met porno kijken

Lang niet iedereen die porno kijkt, is daar ook tevreden mee. Toch keren de meeste mensen steeds weer terug op pornosites. Waarom is dat?

‘Porno blijft in grote delen van de samenleving een taboe.'

Onder christelijke studenten is het bekijken van pornografisch materiaal verre van zeldzaam, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad, Erasmus Love Lab en Tilburg University (zie kader). Een aanzienlijk deel van de studenten (zes op de tien mannen en een kwart van de vrouwen) bekijkt minstens een keer per maand pornografisch materiaal.

‘De aantrekkingskracht van porno zit vooral in de potentie om snel tot seksueel plezier, een climax, te komen’, zegt cultureel socioloog Samira van Bohemen, verbonden aan het Erasmus Love Lab. ‘Tegelijk kijken jongeren het ook als vorm van educatie, in de hoop om iets over seks te leren.’

Uit onderzoek van kennisinstituut Rutgers blijkt dat jongeren behoefte hebben aan betrouwbar..

