Waarom het belangrijk is om in de natuur op de paden te blijven

Bordjes in de natuur maken mensen dwars. Eén bord bij binnenkomst in een gebied is genoeg, vindt boswachter Tim Zutt. ‘Vanaf dan is het je eigen verantwoordelijkheid.’

Een middagje met deze boswachter pad levert een paar goede tips op. Juist voor mensen die zich natuurliefhebber noemen. Tientallen fotografen verbleven vorig jaar langdurig bij het nest van een zeldzame vogel. De vogel gaf er de brui aan en vertrok. En dan zijn er ouders die in het weekend hun kinderen komen uitlaten’, zoals Zutt het noemt.

‘Je ziet aan alles dat ze geen idee hebben dat ze in een natuurgebied zijn. Als je hier tien meter naast het pad een uur gaat zitten picknicken, durft die vogel niet meer terug te komen en stopt met broeden of het voeden van de jongen.’ En nee: vogels zullen er niet extra van schrikken als je in blootje in het duin zit, maar ook dat mag niet.



