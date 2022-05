‘Je zou denken: je bent helemaal kapot na alles wat er gebeurd is. Maar dat is niet zo’

‘Toen ik twaalf was, had ik voor het eerst een persoonlijke ervaring van God. Ik las een preek over Psalm 139, waarin staat dat God je altijd ziet en je door en door kent. Dat kan bedreigend zijn, maar voor mij was dat juist troostrijk. Ik zag dat God er altijd voor mij is. Het was de eerste keer dat ik zag dat God heel persoonlijk is.

Ik groeide op in een vrijgemaakt gezin van elf kinderen, in Utrecht. Het was altijd druk, en daardoor was er weinig aandacht voor mij als persoon. Mijn moeder was altijd zwanger of ze had een kind aan de borst. Mijn vader had meer persoonlijke aandacht voor ons. Hij hield voor ieder kind een boek bij met knipsels en foto’s. Hij had een eigen groothandel in textiel en ik mocht soms met hem mee als hij langs ..

