Van sales naar werken in het onderwijs. Waarom Jeroen Lamers een carrièreswitch maakte

Jeroen Lamers (31) werkte vier jaar in de sales, maar miste zingeving. Nu is hij docent Economie bij MBO Utrecht. ‘Ik toon oprechte interesse in mijn studenten, zodat ze zien dat ik er voor hen ben.’

Van sales naar het docentschap. Waarom maakte u die overstap?

‘In de sales ging het alleen om geld. Ik had allerlei gesprekken met mensen, maar als bleek dat we niks meer voor elkaar konden betekenen, was de relatie meteen over. Collega’s hadden de neiging om op te scheppen: over hun mooie auto en over hoeveel ze verdienden. Ik vroeg me steeds vaker af: wat doe ik hier eigenlijk? Ik wilde iets betekenen voor iemand. Een vriend wees mij op de lerarenopleiding. Ik ben een spons als het gaat om informatie. Ik ben nieuwsgierig, vind het leuk om mensen dingen te leren en relaties op te bouwen. Daarom dacht ik: ik ga die sprong gewoon wagen.’

Nu geeft u les op het mbo. Waarom juist daar?

‘Mbo-studenten zijn de wereld en het bedrijfsleven aan het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .