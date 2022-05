20 - Sjirk Kuijper: ‘Schaamteloosheid kleeft aan mij’ (S02)

Vandaag schuift Sjirk voor een laatste keer aan bij Cocky en Joram. ‘Ik loop een beetje op m’n laatste benen, volgende week is de machtsoverdracht’, vertelt Sjirk. Hij stopt als hoofdredacteur bij het Nederlands Dagblad en ook bij de podcast Deze Week. In deze aflevering deelt Sjirk zijn wijsheden en vragen Cocky en Joram zich af hoe ze verder gaan zonder hem. ‘Ik zou graag een hotline willen met Sjirk bij belangrijke gebeurtenissen’, zegt Cocky. ‘What would Sjirk do?’ Daarop deelt Sjirk een les die hij hanteert bij het becommentariëren van de actualiteit. Hij koestert zijn gedegen voorbereiding. ‘Ik weiger primaire gedachten te delen die niet onderbouwd zijn, want dan kun je er echt naast zitten.’ ‘Maar’, werpt Cocky tegen. ‘Dat is het leuke van een podcast maken, dat je ook het ongeremde van je ziet.’ Daarop vraagt Joram zich af of Sjirk vandaag zijn pilletje genomen heeft; onderlinge grappen, persoonlijke ervaringen en de journalistieke erfenis die Sjirk achterlaat blijven niet onbesproken. In het gesprek komt het woord schaamteloos meermaals terug. Het lijkt aan Sjirk te plakken. ‘Er zijn weinig moment dat ik mezelf me erop moest betrappen dat ik op tactische redenen iets niet schrijf’, legt hij ‘zijn’ schaamteloosheid uit. Het einde van zijn podcast bijdrage en hoofdredacteurschap zorgen voor meer rust, hoopt Sjirk. ‘Mijn droom is dat ik meer tijd heb om zaken te overdenken en meer te lezen.’ Maar voordat het zover is helpen Joram en Cocky hem met een andere onvervulde wens…