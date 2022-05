Christelijke studenten willen geen porno kijken, maar doen het toch

Christelijke studenten voelen zich slecht over het kijken van porno, maar het lukt niet om te stoppen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad in samenwerking met onderzoekers van Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

'Deze studenten voelen zich blijkbaar slecht over wat ze doen, proberen daarom te stoppen, maar merken ook dat dat niet lukt en voelen zich daar vervolgens weer extra schuldig over.' (beeld Nanne Meulendijks)

Amersfoort

Bijna 70 procent van de mannelijke christelijke studenten leest of kijkt met enige regelmaat pornografisch materiaal. Van die mannelijke studenten ervaart bijna twee derde daarna regelmatig tot heel vaak gevoelens van schuld of schaamte. Daar tegenover ervaart van deze zelfde groep een kwart regelmatig tot heel vaak een tevreden gevoel na het bekijken of lezen van porno; nog eens 20 procent spreekt van een gevoel van geluk.

Uit de enquête van het Nederlands Dagblad in samenwerking met onderzoekers Hans van Dijk (Tilburg University) en Daphne van de Bongardt (Erasmus Universiteit Rotterdam) blijkt dus dat mannen het bekijken of lezen van pornografisch materiaal vaker negatief dan positief ervaren. Ook de vro..

