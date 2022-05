‘Ik heb studenten tot tranen toe zien worstelen met hoe vast ze zitten in porno’

Christelijke studenten kijken of lezen massaal porno. Driekwart van hen heeft meer dan eens geprobeerd ermee te stoppen, maar zonder resultaat. ‘Het is een vicieuze cirkel waarin deze studenten vastzitten’, zegt onderzoeker Hans van Dijk.

Hans van Dijk: 'Wat jongeren nodig hebben is een omgeving waarin ze open kunnen vertellen wat hen bezighoudt en waarmee ze worstelen. Als ze voelen dat die vrijheid er is, komt er een hele hoop los.'

Amersfoort

Als het in de christelijke wereld gaat over zelfbevrediging en porno, zit het gesprek al snel in een sfeer van pijn en moeite, ziet onderzoeker Hans van Dijk. ‘In de afgelopen jaren heb ik ontzettend veel studenten er tot tranen toe mee zien worstelen hoe vast en verstrikt ze zitten in porno. Ik heb de indruk dat deze gevoelens bij niet-christenen een stuk minder spelen. Dan moeten we ons afvragen hoe dit komt - maar vooral wat we hiermee moeten.’

Hans van Dijk is al jaren als onderzoeker verbonden aan Tilburg University. Na een eerder onderzoek naar seksualiteit wordt hij tien jaar geleden gevraagd een workshop te geven over seksualiteit bij een christelijke studentenvereniging. Hij besluit om voor die workshop in bee..

