Deze ‘treinstellen’ leerden elkaar onderweg kennen: ‘Als je iemand in de trein leuk vindt, spreek diegene vooral aan’

De trein is een dankbare plek voor romantiek. Nu en dan leiden ontmoetingen onderweg zelfs tot een levenslang samenzijn.

Nick van Rookhuijzen en Kirsten Spooren (links) hebben elkaar leren kennen op een internationale nachttrein. Hans en Giny Leijssenaar (rechts) raakten verliefd bij een ontmoeting in de trein.

De vonken vliegen er niet alleen vanaf op de treinrails en bovenleidingen, maar soms ook ín de coupés. Er worden heel wat blikken, briefjes en nummers uitgewisseld door reizigers. Liselotte Helleman, die als content creator werkt bij NS, kan de romantiek van de trein wel verklaren. ‘De trein is een van de weinige plekken waar je nog spontaan nieuwe mensen ontmoet. Mensen met wie je snel in gesprek raakt, omdat er om je heen voldoende situaties voordoen die samenbrengen. Denk aan: samen plezier hebben om die grappige omroep van een té enthousiaste conducteur, of je gezamenlijk ergeren aan een vervelende medereiziger die nogal hard belt.’

Helleman is nauw betrokken bij NS Hartkloppingen, een rubriek met oproepjes in het maandblad Rails dat vro..

