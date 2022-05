Twee eetlepels zout in de soep

‘Als ik jarig was, mocht ik kiezen wat we ’s avonds zouden eten. Ik koos altijd hetzelfde: bruinebonensoep. Mijn moeder was daar blij mee, want ik heb negen broers en zussen en soep is gemakkelijk in een grote hoeveelheid te maken.

Verder aten we vooral aardappelen, groenten en vlees. Voor zo veel personen aardappelen schillen was een hele klus, maar mijn oudste zussen hielpen mijn moeder altijd. En ook wij als jongens hadden onze taken in huis.

Ik had een lieve en zorgzame moeder, ik kon altijd bij haar terecht. Wel had ze het altijd druk. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was ze bezig in het huishouden.

stap voor stap

Toen ze ouder werd en de soep niet..

