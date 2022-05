Een traan om een brief van W.G. van de Hulst

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar alles van en over de schrijver W.G. van de Hulst. Inmiddels heb ik zo’n 3500 boeken van hem. Van iedere titel wil ik het liefst iedere druk in iedere vertaling hebben. De boeken zijn namelijk ook vertaald in onder meer het Japans en Scandinavische talen. Verder heb ik tijdschriften waar zijn verhalen in staan, catalogi, ansichtkaarten, kalenders en nog veel meer. Toen ik begon met verzamelen hield ik op een kladblok precies bij welke druk ik van welke titel had en alle boeken stonden in dozen. Die stonden naast en onder ons bed, maar op den duur konden we bijna ons bed niet meer in komen. Later kon ik een loods vlak achter mijn huis kopen en kon ik mijn eigen museum inrichten. Dat is open op afspraak. In het beg..

