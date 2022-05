‘Er staat nu een punt achter mijn verleden’

‘Dit waren de draagbalken van de oude vloer.’ In de riante woonkeuken wijst Marieke Dingemanse naar de donker gebeitste eettafel, met okergele stoelen eromheen. Van vijf draagbalken is een tafelblad gemaakt; het oppervlak bobbelt licht. ‘De uiteinden zijn niet gelijk. Het leven gaat door, willen we ermee uitdrukken.’

De woonkeuken is het kloppende hart van het Rachamhuis, dat gevestigd is in een pand uit 1896 in een gezellig drukke Haagse winkelstraat. Marieke (50) begon dit ‘huis van barmhartigheid’ ruim een jaar geleden samen met echtgenoot Hans (50). Ex-prostituees krijgen er onderdak, zodat zij hun leven een andere wending kunnen geven. Vanaf de straat is niet te zien dat hier zes voormalige sekswerkers en twee kinderen zijn ingetrokk..

