Stiekem en in de schemer zette Marten Annema het herstel van de duinen op Goeree in gang

Marten Annema heeft er in de duinen van Goeree Overflakkee veertig jaar voor nodig gehad om het gebied geschikt te maken voor alle planten die er honderd jaar geleden ook stonden. Dat het lukte, verbaasde hem zelf ook.

(beeld nd)

Marten Annema (beeld nd)

Vanuit zijn huis lopen we zo de duinen in en gaan al snel van het pad af. ‘Nee, dat mag niet iedereen’, zegt Annema grijnzend. ‘Dat is een privilege voor oud-werknemers.’

In 1978 werd hij aangenomen bij waterbedrijf Evides dat in de Goereese duinen water wint. Zijn taak was terreinonderhoud en toezicht houden. Maar het werd veel meer dan dat. Hij zou de natuur een impuls gaan geven. Zijn collega’s bekeken hem met argusogen.

Om een indruk te krijgen van het gebied waar hij zou gaan werken, maakte hij vlak voor het sollicitatiegesprek een wandeling. ‘Het barstte hier van de weidevogels en overal liepen konijnen. Het jubelde. Ik was enorm onder de indruk.’

Vandaag jubelt het nog steeds. Gekwetter, gefluit van een spotvogel en de diepe roep van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .