‘Mijn twee miskramen zetten alles op z’n kop, ik moest mijn beeld van God bijstellen’

‘Met drie zusjes en twee broers groeide ik op in het Groningse Zuidhorn. Schrijven deed ik al jong, later wilde ik schrijver worden. Theater vond ik ook al wel leuk, ik was altijd druk met liedjes instuderen voor een jarige meester of juf of iets op poten zetten voor een bonte avond. Ik zag anderen toneelspelen en dat leek me leuk om te doen. Mijn ouders vonden dat prima, want ik vermaakte me er goed mee. Ik was het vierde kind thuis, ik speelde veel met mijn oudere broer en twee jongste zusjes. Ik vond het leuk om voor ze te zorgen en bracht mijn zusje bijvoorbeeld graag naar de kleuterschool. Dan zat ik met haar in de poppenhoek te spelen.

Ik voelde me niet verbonden met waar ik echt mee bezig was, het sloot niet aan. Dat ik binnen zat ..

