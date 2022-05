Pluimveehouder Ruud Zanders ging van grootschalig naar diervriendelijk, milieuvriendelijk en mensvriendelijk

dapperheid

‘Ik ben opgegroeid op het pluimveebedrijf van mijn ouders in Oirlo bij Venray. Mijn ouders hadden een grootschalig pluimveebedrijf, dat ik heb overgenomen. Ik had drie kernwaarden: grootschalig, grootschalig, grootschalig. In oktober 2007 heb ik faillissement moeten aanvragen. Ik was toen 34 jaar. Het huis waar ik met mijn vrouw en dochters woonde, werd verkocht. We gingen in een huurhuis in het dorp wonen. Dan ga je vanzelf nadenken: wat nu? Ik probeerde te bedenken wat ik anders had kunnen doen. Had ik 15 miljoen kuikens moeten broeden in plaats van 8 miljoen kuikens? Had ik 2 miljoen legkippen moeten hebben in plaats van 1 miljoen? Of had ik er juist maar 20.000 moeten hebben? Is dat misschien de weg?

Om een lang verhaa..

