19 - ‘Normaliseer menstruatie met verlofdagen’ (S02)

In Spanje zit het eraan te komen. Een menstruatieverlof. Cocky ziet er wel wat in, omdat het volgens de relatietherapeut nog steeds in de taboesfeer zit. ‘Vroeger was het vies, je mocht het als vrouw niet laten maken en dat maandverband moest je ook maar wegmoffelen. Met een menstruatieverlof laat je als maatschappij zien dat er niets geks aan is.’ Sjirk vraagt zich af of zulke verlofdagen wel gaan werken, omdat heel veel vrouwen er helemaal geen behoefte aan hebben. En je kan je toch ook gewoon ziekmelden? Dave Roelvink Deze week liet de zoon van volkszanger Dries zich van zijn kwetsbaarste kant zien. Hij vertelde open en bloot over hoe hij van zijn verslavingen af is gekomen. Joram vindt het knap, maar heeft ook zijn bedenkingen. ‘Je vraagt je toch af of bekende influencers zo naar buiten moeten treden. Is het niet veel knapper als je aangeeft dat je even niet meer weet, in plaats van dat je iets overwonnen hebt? Dat zie je overigens ook vaak terug in christelijke programma’s. Het gaat altijd over wat overwonnen is. Blijkbaar vinden we dat prachtig.’ Cocky heeft haar bedenkingen bij de oprechtheid van zulke bekentenissen. ‘Zullen ze er niet stiekem iets aan verdienen?’ De Nokia 301 van Rutte En opnieuw ligt de premier weer eens onder vuur. Nu vanwege sms’jes die hij heeft verwijderd. Sjirk vindt de hele bombarie maar opgeblazen. ‘Het premierschap is zowat onmenselijk geworden. Bovendien: is het wel wenselijk om alles maar te bewaren? Dan gaan politici een showtje opvoeren.’