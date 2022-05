Driekwart christelijke jongeren wil ‘goed worden in seks’

Amersfoort

Driekwart van de christelijke studenten vindt het in meer of mindere mate belangrijk om goed te worden of zijn in seks, blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Dagblad in samenwerking met onderzoekers Hans van Dijk (Tilburg University) en Daphne van de Bongardt (Erasmus Universiteit Rotterdam). ‘Dat is helemaal niet zo gek, want er hangt ook veel vanaf’, legt Hans van Dijk uit. ‘Wanneer ze seks essentieel vinden voor een goed huwelijk, is het logisch dat ze het ook belangrijk vinden om daar goed in te zijn.’ Van de ondervraagden geeft 89 procent aan seks belangrijk te vinden. 79 procent van de respondenten beschouwt goede seks zelfs als essentieel voor een leuk huwelijk.

Uit wat respondenten onder ‘goede seks’ vers..

