2 - Windt je partner je niet op? Doe er vooral zelf wat aan!

In deze podcast praten we wekelijks over liefde, relaties en seks. We zoeken antwoorden op vragen als: Wat is de invloed van porno op relaties? Hoe praat je over seks? Hoeveel seks hebben christelijke studenten? En wat voor negatieve ervaringen hebben studenten met seksualiteit? Deze week: Wat is goede seks? Te gast is relatietherapeut, seksuoloog en psycholoog Feniks de la Fosse.