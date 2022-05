‘Diep dankbaar dat we er samen nog zijn, ondanks broze botten’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Riky Altena (75) uit Hardenberg. Ze heeft een liefde voor de oudere mens, houdt van tuinieren en zingen, en had een erg goede band met haar moeder. Al 55 jaar is Riky getrouwd met Jan, die een erfelijke botaandoening heeft.

‘Ik ben de middelste van zeven kinderen. Ze noemen mij wel de verbinder. Dat klopt denk ik ook wel: ik regel veel en graag. Dat verbindende heeft niet zozeer te maken met vredestichten of zoiets, er is eigenlijk nooit echt ruzie in ons gezin. Als er iets is, dan wordt dat direct uitgepraat.

Mijn ouders hebben ons in geloof opgevoed, dat vind ik heel fijn. Mijn moeder zag ik als een diepgelovige vrouw, mijn vader ook maar dan meer volgens de letter. Dat vond ik als kind niet altijd leuk. Met mijn moeder heb ik veel gesprekken gehad, ook over geloof. Daarom had ik ook zo’n goede band met haar.

Op mijn vijftiende – na de huishoudschool – ging ik drie dagen in de week bij een kruidenier werken. De overige dagen was ik thuis bij mijn moeder en ..

