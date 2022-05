Foppe de Haan: ‘De verdrietige ogen van mijn moeder ben ik nooit meer kwijtgeraakt’

wijsheid

‘Niet iedereen is even wijs. Dat word je door vallen en opstaan. Toen ik jong was en wat kennis had, dacht ik wel te weten hoe het zat. Maar het leven is anders, de mensen met wie je werkt zijn anders. Daar heb ik gaandeweg mee leren omgaan.

Toen ik net begon als trainer bij SC Heerenveen, was er een spelersgroep met veel oudere, ervaren spelers. Ik was een jonge trainer, kwam net van amateurclub ACV uit Assen. Ik zat vol enthousiasme, terwijl sommige spelers vooral hun tijd uitzaten. Enkelen werkten niet hard en daar liep ik geweldig tegenaan.

Een vriend uit het dorp ging een keer mee naar de training. Hij stond te kijken en het viel hem op dat ik zo druk was. Schreeuwen, enthousiasmeren, ik wilde de groep meenemen. Het sloe..

