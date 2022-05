Christelijke studenten denken vrijer over seks en relaties, maar er zijn nog steeds kaders

Christelijke studenten denken vrijer over seks en relaties dan vroeger, blijkt uit onderzoek van deze krant in samenwerking met onderzoekers van Tilburg University en Erasmus Universiteit Rotterdam. Toch speelt hun christelijke opvoeding wel een belangrijke rol in de manier waarop ze met relaties en seksualiteit omgaan.

Amersfoort

De waarschuwende vinger van de dominee die vertelt over het belang van wachten tot het huwelijk voordat een stel seks heeft. Of de ouders die hun visie op samenwonen voordat er trouwplannen zijn opleggen aan hun kinderen. Het zijn voorbeelden van spanningen tussen de oudere en jongere generatie christenen. Steeds vaker lijkt er tussen generaties een verschil in visie op relaties en seksualiteit te zijn. Welke verandering tussen toen en nu is er te zien in de christelijk seksueel moraal? En wat betekent dit voor de spanning tussen de verschillende generaties gelovigen?

Onderzoeker Hans van Dijk (Tilburg University) doet al jaren onderzoek naar de manier waarop christelijke studenten kijken naar en omgaan met relaties en..

