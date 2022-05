Thuis praten over seks. Hoe doe je dat? ‘Op je strepen staan, heeft geen zin’

Met je ouders praten over seks. De meeste jongeren doen het niet geregeld, blijkt uit het ND-onderzoek naar studenten en seks. Elise Kirpestein (53), moeder van vier zoons, gaat het gesprek wel aan. Ook bij de familie Bertels is seks geregeld onderwerp van gesprek. Elisa (21): ‘Toen ik zestien jaar was, vroeg ik aan mijn ouders of zij het oké vonden als ik seks zou hebben met mijn vriendje.’

‘Ga alles proberen waar je nieuwsgierig naar bent’

Dorus Bertels (58) en Tamara Bertels (56) hebben twee dochters: Elisa (21) en Jona (19).

Elisa: ‘Toen ik tien jaar was, ging ik met mijn moeder naar Corpus, een museum over het menselijk lichaam. Daar zag ik een boek liggen over seks en voortplanting. Dat leek mij wel interessant, dus ik kreeg het boek en leerde in die weken daarna allerlei feitjes over het menselijk lichaam en seks.’

Dorus: ‘Je moeder en ik vonden dat je al op jonge leeftijd geïnteresseerd was in dit onderwerp. Maar we vonden het prima dat jij betrouwbare informatie tot je nam. Liever over seks leren uit een goed boek, dan dat je online naar antwoorden op je vragen zou zoeken.’

Elisa: ‘Later vertelden jij en mama heel open ..

