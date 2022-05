Seksuele opvoeding van christelijke studenten schiet tekort

Christelijke ouders praten niet of zelden met hun kinderen over een goede omgang met seksualiteit en relaties, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. Hoe je vervelende seksuele ervaringen voorkomt en je eigen grenzen ontdekt, is nauwelijks onderwerp van gesprek.

Amersfoort

Zo geeft ruim drie op de vier christelijke studenten aan niet of zelden met ouders of verzorgers gesproken te hebben over dingen die je niet wilt doen op het gebied van seks. Daarnaast laat negen op de tien respondenten weten zelden of nooit gepraat te hebben over hoe je seks leuk kunt maken.

Dat blijkt uit onderzoek onder christelijke studenten van het Nederlands Dagblad in samenwerking met onderzoekers Hans van Dijk (Tilburg University) en Daphne van de Bongardt (Erasmus Universiteit Rotterdam). De vragenlijst werd uitgezet onder studenten die lid zijn van een christelijke studentenvereniging, omdat zij bewust hebben gekozen voor een vereniging met een christelijke identiteit, en er dus vanuit mag worden gegaan..

