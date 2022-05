Deze hulpverlener geeft therapie in de wildernis: ‘Wij geloven in het hoofd-hart-handenprincipe’

‘Ik geloof dat mensen gemaakt zijn om in relatie met God en elkaar te leven. Daar wil ik graag een schakel in zijn.’

Outback Explorers klinkt actief en avontuurlijk. Maar je bent hulpverlener …

‘Wij zijn inderdaad expert als het gaat om jongens met gedragsproblemen en in vader-zoonrelaties. Daarnaast geven we trainingen aan schoolklassen en teams. De therapiepoot is de grootste, maar de rode draad is dat we alle hulpvragen ervaringsgericht benaderen. Wij geloven in het hoofd-hart-handenprincipe. De activiteiten die we aanbieden zijn een ingang om in verbinding te komen, en dat in een setting waarin je elkaar niet per se hoeft aan te kijken, maar wel intensief samenwerkt. Dan kunnen er tussen vaders en zoons, maar ook bij individuen mooie dingen gebeuren.’

Zoals?

‘Ik moet denken aan een vader en zoon met wie ik ging kanoën. Zij samen in een kano, ik er een meter of veertig achter. Ik zag dat vader zijn zoon aan het coachen was: tikje naar links, tikje naar rechts. Ze hadden het veel over de omgeving, dat wat ze zagen. Daar lag ook een issue, praten over persoonlijke dingen en dieperliggende emoties is lastiger. Dan is het mijn taak daar verdieping in aan te brengen. Ik gaf ze de opdracht om elkaar drie persoonlijke vragen te stellen. Wat er toen gebeurde was gaaf, want ze voerden ineens een gesprek dat ze nog nooit gevoerd hadden samen. Het is een kleine interventie, maar het legt wel de basis om later ook thema’s te bespreken waarin het om kwetsbaarheid gaat.’

Je werkt ook als leerkracht op een basisschool. Waarom dit erbij?

‘Dat zit voor mij op twee dingen. Allereerst het herstel van relaties. Ik geloof dat mensen gemaakt zijn om in relatie met God en elkaar te leven. Daar wil ik graag een schakel in zijn. Daarbij ben ik een positief en hoopvol mens en ik geloof dat die hoop er voor iedereen is. Je kunt je historie niet herschrijven, maar door je pijn te delen met mensen die veel voor je betekenen, kun je de toekomst stapje voor stapje veranderen. Daar komt bij dat ik zelf graag in beweging ben en een fascinatie heb voor het intermenselijke. Dat komt bij Outback Explorers mooi samen.’

Wat leer jij zelf van het optrekken met de jongens en mannen?

‘Ha! Ik kan redelijk rationeel zijn. In deze job word ik uitgedaagd meer empathie te ontwikkelen, echt mee te voelen met de ander. Luisteren met aandacht. Stephen Covey onderscheidt een aantal vormen van luisteren. Veel mensen luisteren om te kunnen antwoorden; luisteren met aandacht is iets heel anders. Door dit werk zie ik ook veel scherper hoezeer een kind exploreert als het zijn ouders heeft als veilige haven om op terug te vallen. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat we echt – dat geldt voor alle leeftijden, maar zeker voor jonge kinderen – veel meer onvoorwaardelijke liefde naar elkaar mogen communiceren. Boodschappen als: Ik vind het leuk om met jou hier te zijn. Als je als kind van je ouders weinig liefdevolle boodschappen krijgt, ga je je eigen script schrijven.’

Wie of wat inspireert jou in dit werk?

‘Mijn collega’s, mannen die ieder heel eigen capaciteiten hebben en elkaar aanvullen en ook feedback durven geven. Het is zeker geen softe bende. Eerder recht voor z’n raap. Ik leer veel van hen, zowel qua ideeën voor activiteiten als in de hulpverlening zelf.’

En als je naar de toekomst kijkt?

‘Dan zou ik dit werk graag de hele week willen doen. We hebben nu al activiteiten die meerdere dagen duren, zoals een vader-zoondriedaagse in de Ardennen. Dat vind ik mooi en zou ik graag uitbouwen, zowel in de therapietak als voor de trainingen met klassen en teams. Tien managers die op zoek zijn naar antwoorden op de vraag “wat drijft mij nou” moeten gewoon naar buiten. En hoe meer tijd je daarvoor neemt, hoe grotere stappen je zet.’



1beeld Dirk-Jan Gjeltema