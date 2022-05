Randy is dol op de Hema: ‘Regelmatig dwaal ik rond in filialen, op zoek naar attributen’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Randy van Merwijk (25) uit ’s-Hertogenbosch.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar alles wat met Hema te maken heeft, dus de spullen die in het warenhuis zijn verkocht, maar ook attributen die het personeel gebruikt heeft. Zo heb ik kleding, naambadges, muntjes waarmee personeelsleden eten konden kopen in de kantine en de cadeautjes die ze kregen bij een werkjubileum. Een paar jaar geleden kreeg ik ruimtegebrek. Alles stond in dozen, maar dat vond ik niet leuk. Gelukkig kreeg ik de kans een pandje te huren in ’s-Hertogenbosch en dat heb ik ingericht als een klein Hema’tje.’

Wanneer en waarom bent u met deze verzameling begonnen?

‘Mijn oma heeft lang bij Hema gewerkt en zij kocht allerlei spullen. Als een strijkijzer bijvoorbeeld sterk afgeprijsd was, nam ze dat mee voor als haar strijkijzer kapo..

