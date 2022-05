Zes uur op je buik in een sloot liggen, in het water gaan dingen traag

Vissen die lieflijk aan je nippen en andere die je bijten als je te dichtbij komt. Het gebeurt in onze sloten, in de film Nederland Onder Water.

Bij een klein beekje ten oosten van Renkum haalt filmmaker Arthur de Bruin een paar lenzen uit zijn tas. Het was een van zijn filmlocaties. Schouderbanden zorgen ervoor dat z’n waadbroek niet afzakt. Twee lampen aan de zijkant van de camera. Alles is waterdicht. ‘Als er ergens een lek zit, gaat dit lampje rood branden en hoor je een heel vervelend geluid. Dan moet ik snel boven water komen.’

In deze beek zal het zo’n vaart niet lopen, want het heldere water komt hier maximaal tot kniehoogte. ‘Ik zal je een rivierdonderpad laten zien.’ Vol verwachting loop ik achter hem aan. In de film vond ik het een indrukwekkend beest.



Snoekbaars - beeld blikonderwater

Tien jaar was De Bruin visonderzoeker. Hij wist dus wat hij kon verwachten ..

