‘Soms moet ik me meer op Hem richten, maar het is nooit andersom’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Remy Leopold (30) uit Woudenberg. Hij staat op zijn werk bij het Leger des Heils bekend als ‘de jongen met het skateboard’. Zijn eerste liefde was de trombone.

Remy Leopold: 'Muziek is een uitlaatklep voor me, het maakt me rustig.'

‘Drie maanden geleden ben ik getrouwd met Sietske van Schaik. We hebben elkaar leren kennen toen zij 16 was en ik 23 bij een jeugdkoor van het Leger des Heils. Ik zag haar eerst niet eens staan. Ik dacht alleen: wat doet ze irritant. Maar ze was gewoon mijn aandacht aan het trekken. We wonen nu in een voormalig kaasbakkershuisje op het erf van een varkensboerderij. Er waren wel tweehonderd gegadigden voor dit huurhuisje maar wij stonden op nummer één.

Sinds mijn dertiende ga ik al naar het Leger. Ik was een straatschoffie. Mijn ouders namen me mee de kerk in en ik kreeg gelijk een instrument in mijn handen geduwd; het was een bariton. Zo heeft het Leger me ook een beetje binnengehaald, met de muziek. Muziek is een uitlaatklep voor me, het..

