Estée Strooker: ‘Als twintiger ben ik best egocentrisch geweest’

Kok en presentatrice Estée Strooker (31) zag pas in de spiegel dat haar gezicht verandert. Ze is niet meer de jonge twintiger, het aanstormend talent. Ze heeft al tien jaar een eigen restaurant. Haar grootste angst is dat ze haar dapperheid verliest. ‘Ik ben een beetje een hamstertje dat allemaal moois verzamelt. Loslaten vind ik moeilijk.’

dapperheid

‘Een tijdje terug vond ik een dagboekje van toen ik een jaar of zeventien was. Mijn kinderdroom was om de kleinkunstacademie te doen en het theater in te gaan. Ik deed verschillende audities en ik las mijn eigen reactie daarop: ‘De auditie ging goed. Ik was heel nerveus, maar ik ben tevreden, dus als ik niet door ben, vind ik dat wel vreemd.’ Ik moest lachen om hoe overtuigd ik was van mezelf.

Mijn vriend, die opera studeert, zei dat hij dat op die leeftijd helemaal niet had. Ik was gewoon al jong heel gedreven, niet zo onzeker, en had een duidelijk doel. Dat doel is uiteindelijk koken geworden. Toen ik die dagboekstukjes las, dacht ik wel: zo wil ik leven. Je mag overtuigd zijn van jezelf, en dat zelfvertrouwen kan ..

