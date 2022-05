Deze opa en kleindochter zitten samen in de gemeenteraad: ‘Het verrijkt onze band’

Aat van Alphen en zijn kleindochter Cheyenne van Alphen. 'Dat we nu samen in de raad zitten, heeft onze onderlinge band verrijkt.'

Cheyenne: ‘In de fractievergadering noem ik opa niet opa, maar het is lastig hoor. Meneer Van Alphen leek me de beste vorm.’

Aat: ‘Soms is het zoeken hoe je iemand noemt. Mijn schoonmoeder heb ik ook nooit ‘moeder’ genoemd. Dat doe je gelijk, of dat doe je niet. Als Cheyenne in de vergadering ‘Aat’ gaat zeggen, klinkt dat ook weer gek. Maar ja, meneer Van Alphen … Kunnen we niet een schuilnaam bedenken? Willem van Buuren, ofzo? We moeten er nog eens iets goeds op verzinnen.’

Cheyenne: ‘In de fractie is positief gereageerd dat we familie zijn. Laatst stootte iemand mij even aan en zei: ‘Leuk hè, met opa?!’.’

Aat: ‘We zijn altijd al in elkaars buurt geweest.’

Cheyenne: ‘Opa en oma wonen bij mijn ouders om de hoek.’

Aat: ‘Toen je moeder va..

