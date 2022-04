Teije (77): ‘Als we ruzie hadden, moesten we Psalm 133:1 uitschrijven’

‘Er werd bij ons thuis veel over politiek gesproken. Mijn grootmoeder had voor die tijd een uitgesproken opvatting, volgens haar kon je ook in de politiek de Here God dienen. Wij waren als gezin GPV-minded. Voor die partij, en later voor de ChristenUnie heb ik vijftien jaar in de gemeenteraad van Ten Boer, toen nog een zelfstandige gemeente, gezeten. Nu zijn alle dorpen hier in de omgeving onderdeel van de gemeente Groningen, een proces waar we als ChristenUnie eerst tegen waren, maar waar we later genuanceerd tegenaan zijn gaan kijken.

Ik vind het als christen belangrijk om me in te zetten voor een beter milieu. In mijn tijd als raadslid is er een eco-team opgericht om het milieu meer onder de aandacht te brengen. Ons motto was: begin me..

