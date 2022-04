Wim Bevelander: ‘Eenheid is dat je respect hebt en samen zoekt naar de waarheid’

Troubadour en liedjesschrijver Wim Bevelander (67) staat al veertig jaar op de planken. In mei viert hij dit jubileum in zijn woonplaats Dordrecht. Hij houdt niet van saai, vond zichzelf als vader van puberzonen te kleingelovig en leert steeds meer genieten van de verschillen tussen hem en zijn vrouw.

wijsheid

‘In Prediker staat ‘De wijsheid straalt de mens van het gezicht en verandert strenge ogen in een milde blik’. Mensen die de liefde van Christus uitstralen, bemoedigen me meer dan een goede preek. Ik kom die mensen in alle kerken tegen. Toen ik net zzp’er was, nam ik me voor om bij elk hoofdstuk van het bijbelboek Prediker een liedje te maken. Het werd de cd Z!N (2015). Daar staat ook het nummer Wijsheid straalt van het gezicht op.

Prediker lijkt in het begin wat depressief – het heeft allemaal geen zin en wat is er veel onrecht – maar als je goed leest, zijn er veel pareltjes in dit Bijbelboek te vinden. Over hoe kostbaar vriendschap is en dat samen eten vreugde geeft. Wijze mensen in mijn leven waren voorganger Henk Dik en ..

