Projectmanager zijn voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Wat komt daar bij kijken?

In de voorjaarsvakantie werd Gerry Zwier (61) gebeld door haar werkgever, de gemeente Amersfoort: of ze projectmanager voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wilde worden. ‘Ik groeide op in een warm arbeidersgezin. Daardoor ben ik nuchter en daadkrachtig en durf ik besluiten te nemen.’

Als projectmanager zat u direct midden in een crisis. Hoe pakte u dat aan?

‘Ik heb 90 procent van mijn huidige werk als programmamanager laten vallen. Al mijn aandacht en energie gaat nu naar deze crisis. De eerste dag bestond ons team uit drie personen en dan weet je: daar gaan we het niet mee redden. Omdat het crisis is, gaat alles anders. Normaal schrijf ik memo’s als ik mensen, ruimte of financiën nodig heb. Nu hoefde ik maar te piepen en het werd geregeld. We hebben een projectruimte in het stadskantoor en een projectteam van twintig mensen.

We overleggen elke ochtend: doen we wat we hebben afgesproken en nemen we de juiste beslissingen? We draaien allemaal overuren en ook in het weekend gaat het werk door. Ik ben al weken meer handjes aan het ronselen voor al het werk dat we moeten verzetten. Omdat het niet de eerste keer is dat we in Amersfoort vluchtelingen opvangen, kunnen we leren van eerdere ervaringen. Maar toch is elke crisissituatie weer anders. Dat betekent dat ik flexibel moet zijn, omdat er elke dag nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar ook moet ik kordaat handelen als dat nodig is.’

Wat is de grootste uitdaging?

‘Elke dag zijn er nieuwe vraagstukken. Op allerlei vlakken. Het ene moment teken ik een groot huurcontract voor een opvanglocatie en het andere moment vraagt een gastgezin dat Oekraïense vluchtelingen opvangt: ‘Gerry, waar kunnen de Oekraïense kinderen naar school? En mag ik badslippers kopen voor mijn gasten?’ Ik heb te maken met de Veiligheidsregio en de beslissingen van het kabinet. Ook overleg ik met de burgemeester, wethouder en gemeenteraadsleden. Het vliegt alle kanten op. De kick voor mij is om elke dag een paar kwesties en vragen op te lossen.’

Waarom werd u gevraagd voor deze functie?

‘Ik word vaak gevraagd voor het leiden van crisisprojecten, ik denk vanwege een combinatie van mijn persoonlijkheid en een dosis werkervaring. Ik ben van de grote lijnen, houd graag het overzicht en delegeer werk aan anderen. Ik ben geen specialist en hoef niet alles zelf te doen. Dat kan ook niet in dit werk. In deze functie moet je wel besluiten durven nemen. Zo werd ik op vrijdagmiddag gebeld door een organisatie die dertien Oekraïense kinderen met een beperking wilde ophalen uit Oekraïne. Zij hadden daarvoor een brief nodig van de burgemeester. Op zo’n moment ga ik daarover niet overleggen. Ik schrijf die brief en zet mijn handtekening eronder. En op maandag informeer ik iedereen wel. Voor zoiets moet je voldoende vertrouwen in jezelf hebben en in het mandaat dat je hebt gekregen.

Ik kom uit een warm, veilig arbeidersgezin waar ik dat zelfvertrouwen heb meegekregen. ‘Het kan een keer misgaan, maar daar leer je van’, zeiden mijn ouders. Ik ben een nuchtere en daadkrachtige meid met een gezond boerenverstand. Niet lullen, maar poetsen. Daarnaast houd ik van een beetje gekkigheid. Mijn achternaam is Zwier: ik breng zwierigheid, luchtigheid. Ik doe af en toe een raar dansje om even te ontladen en vind het belangrijk om, los van de zaak, met elkaar te kwekken.’

Wat maakt uw werk de moeite waard?

‘Mensen! Ik werk altijd met en voor mensen. Ik wil ertoe doen voor de ander. Voor de mensen in mijn team en organisatie, maar ook voor de Oekraïense vluchteling. Iemand zei eens tegen mij: jij bent een allemansvriendje. En dat klopt. Het maakt voor mij niet uit of ik in gesprek ga met de gemeenteraad of in een bejaardenhuis iets moet komen uitleggen. Alles wat we bij de gemeente doen, komt altijd bij de mensen in de stad terecht. Dat maakt de gemeente zo’n fijne werkgever, we maken de stad mooier voor iedereen die er woont of werkt. Regelmatig drink ik een kopje koffie met een boze inwoner en leg uit waarom we bijvoorbeeld wel heel snel een huis hebben voor vluchtelingen, terwijl hij al negen jaar op een wachtlijst staat. Als je elkaar spreekt, krijg je begrip voor elkaar. Wanneer het gesprek dan op een goede manier eindigt, denk ik: yes!’

U werkt in een crisissituatie. Hebt u daar weleens slapeloze nachten van?

‘De eerste dagen wel. Ik realiseerde me opeens: die vreselijke situatie in de wereld moet ik hier lokaal gaan oplossen. Ik wist niet wat er op ons af zou komen. Nu slaap ik wel beter, maar als ik mijn ogen opendoe, ben ik direct wakker. Ik sta al weken aan. Door de adrenaline in mijn lijf ga ik druk praten en kan ik heel snel besluiten nemen. Soms moet ik dan even achterom kijken: heb ik de rest van het team wel meegenomen? Ik ga gewoon door. Dat is voor een tijdje niet erg, dat kan ik wel aan. Ik loop al zo lang mee. Het is wel belangrijk om goed voor mijzelf te zorgen. Om te ontspannen, ga ik dan een avondje dansen in Amsterdam. Ik ben een technofan. Even ontladen en plezier maken. De eerste weken lukte dat niet. Omdat je zo betrokken bent bij de oorlog, voelde het niet goed om plezier te maken. Nu lukt dat wel weer. Vorige week heb ik mijn nagels laten doen. En vanmiddag ga ik lekker naar de kapper.’ ◀