Werkgevers willen snel hogere kilometervergoeding

Ruim twee derde van de werkgevers is van plan om werknemers een hogere kilometervergoeding te geven, mits de belastingregels worden aangepast.

Dat blijkt uit onderzoek van de werkgeversvereniging AWVN onder bijna 500 werkgevers. De stijgende brandstofprijzen zorgen ervoor dat de 19 cent kilometervergoeding die werkgevers onbelast aan werknemers mogen uitkeren, niet meer voldoende is. Ruim 80 procent van de ondervraagde werkgevers maakt zich zorgen over werknemers die hierdoor financieel in de knel komen.

Een verhoging van de kilometervergoeding is praktisch mogelijk, maar fiscaal niet aantrekkelijk. Bij een hogere kilometervergoeding dan de nu (onbelaste) 19 cent moeten zowel werkgevers als werknemers een deel afdragen aan de Belastingdienst.

Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit: van de reiskostenvergoeding die met vijf cent wordt verhoogd, draagt de werkgever 1 cent belasting (2..

