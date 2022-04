Abrahamsfondue met mosterdkaas

‘Tante Maartje was de oudste zus van mijn moeder. Ze werd geboren op Texel en je moest volgens haar geen Tessel zeggen, maar echt Texel, met een x in het midden. Haar vader had een pachtboerderij, maar die raakte hij kwijt, omdat iemand anders een hogere pachtsom bood. Daarop verhuisden ze naar Capelle aan den IJssel, waar mijn opa een kantoorbaan kreeg. Tante Maartje was een kind van de oorlog. Als koerier bracht ze van alles rond in Capelle. Ze trouwde niet, maar werd directrice van een schippersinternaat in Delft. Wij woonden destijds in Capelle aan den IJssel en konden altijd bij tante Maartje terecht, die wij ‘omamaatje’ noemden. Bij haar aten we regelmatig pannenkoeken en ook kaasfondue kwam op tafel. Wel zonder wijn, want van alco..

