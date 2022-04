‘Ganzenbord geeft normen en deugden weer’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Gerry Broersma (66) uit Joure.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar papieren spellen, zoals Ganzenbord en Halma. Inmiddels heb ik er tussen de driehonderd en vierhonderd, waarvan de oudste rond 1700 gemaakt is en de nieuwste twee weken geleden. Er is weinig historisch onderzoek gedaan naar bordspellen, dus de informatie die ik heb is vaak niet door historici gecontroleerd. Maar we mogen aannemen dat de eerste Ganzenbord-spellen tussen 1400 en 1500 ontwikkeld zijn. Rond 1620 ontwierp drukker Claes Janszoon Visscher het eerste Nederlandse Ganzenbord. De illustraties, de druktechniek en de boodschap die met de spellen wordt overgebracht vind ik het interessantst. Vaak kun je aan de hand van het spel de normen en deugden van die tijd aflezen. Vakje 6 is de put en 58 de dood. Veelzeg..

