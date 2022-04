Jongerenportret: ‘Over samenwonen waren m’n ouders eerst niet zo enthousiast’

De jongere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Femke Dubbink (19) uit Driebergen-Rijsenburg. Ze viert bij voorkeur vakantie in Luxemburg, gaat na de zomer op uitwisseling naar Engeland en wil bij terugkomst in Deventer gaan samenwonen met haar vriend Wilco.

‘Ongeveer een jaar geleden maakte ik een profiel aan op de datingapp Tinder en kwam ik Wilco tegen. Onze eerste date was een typische ‘coronadate’, we zijn gaan wandelen in Nijverdal en hebben eten gehaald bij de McDonald’s. Toen we afscheid namen, gaven we elkaar een knuffel en keken we elkaar aan. Dat moment was zo magisch, alsof we in een film zaten. Dit is het helemaal, dacht ik. Inmiddels hebben we al ruim een jaar een relatie.

Ik ben gelovig, Wilco gelooft niet. Dat vind ik geen probleem, het levert juist heel leuke gesprekken op. We respecteren elkaar en laten elkaar verder vrij. Als het zondagochtend is, zeg ik bijvoorbeeld tegen hem: ‘Joh, ik ga naar de kerk. Kijk maar wat je doet. Als je liever blijft liggen, is dat ook go..

