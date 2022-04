Het gaat niet om het hebben van een droombaan. De vraag is wel: ga jij met plezier naar je werk?

Peter Paas (40) van DC Loopbaanbegeleiding uit Nijkerk is een – christelijke – loopbaanbegeleider. ‘Mijn uitgangspunt is het ontdekken van iemands interesses en drijfveren. Kennis en ervaring kun je bijspijkeren.’

Peter Paas is loopbaanbegeleider. ‘Je kunt heel lang klagen over je manager, maar wat kun je zelf veranderen?’

Met wat voor vragen komen mensen bij u?

‘In hoofdlijnen gaat het erom dat mensen ander werk willen of ander werk moeten, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie. Ik begeleid per jaar zo’n honderdtwintig tot honderdvijftig mensen. Daar zitten mensen bij die nooit echt hebben geweten wat ze wilden, mensen die nooit helemaal blij zijn geweest met het werk waar ze uiteindelijk in terecht zijn gekomen, tot mensen die wel heel bewust hebben gekozen, maar bij wie de omstandigheden zijn veranderd. Bij mensen die weg moeten, heeft zich vaak het een en ander afgespeeld, waardoor hun zelfvertrouwen en het vertrouwen in de samenwerking is geschaad. Mensen zijn in het algemeen redelijk honkvast. Ze maken niet zo een-twee-drie een overstap. Het gaat nie..

