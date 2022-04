Hoe zorgen dieren voor hun kinderen en hoe flirten ze? ‘Hè bah. Dat is goor’

Moeders die zich opofferen voor hun kinderen, maar soms ook de boel de boel laten. Het is voor en na het kraambed in de natuur een lieflijke, maar net zo vaak een keiharde bedoening.

Het mooist is het om nieuw leven in de buitenlucht te zien. Of zelfs het ontstaan ervan. Maar ook dieren zijn in dit opzicht discreet.

Het mooist is het om nieuw leven in de buitenlucht te zien. Of zelfs het ontstaan ervan. Maar ook dieren zijn in dit opzicht discreet. De tentoonstelling De Verleiding in museum Naturalis is daarom een goed alternatief voor wie wil meekijken bij alles wat zich in de natuur afspeelt tussen flirten en de zorg voor de kinderen.

‘Levi, kom eens kijken’, roept oma. ‘Hugo is een zaadcel.’ Levi komt aanlopen. ‘Jij mag ook meedoen’, zegt oma. Hugo zit al op de skippybal, die de vorm heeft van een zaadcel. Levi gaat op de andere zitten. Het is de bedoeling dat ze nu een wedstrijdje gaan doen: wie is de snelste zaadcel?

Op een scherm aan de muur is te zien wie het meeste vaart maakt op weg naar het eitje. Oma moedigt haar kleinzoons enth..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .